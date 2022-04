iPhone 14 Pro: un design stondato per far posto alle fotocamere

Molto probabilmente, l’iPhone 14 Pro avrà un design leggermente più stondato; il motivo di questo cambiamento pare che sia legato al modulo fotografico di dimensioni più generose. A riportare questa indiscrezione ci pensa il noto designer Ian Zelbo.

Il tipster, famoso per aver creato molti render del mondo Apple (pensiamo al Mac Studio, allo Studio Display, ai concept del primo visore della mela e molto altro ancora), è convinto che i nuovi melafonini premium avranno angoli con raggi più elevati: in poche parole, saranno più stondati e meno squadrati.

iPhone 14 Pro: ecco le ultime novità

Vedendo i render trapelati, notiamo che ‌iPhone 14 Pro‌ presenta degli angoli più evidenti per far posto ad un modulo fotografico più grande del passato. Curiosamente osserviamo che il 14 Pro Max non subisce lo stesso destino.

L’OEM di Cupertino potrebbe quindi essere costretta a cambiare gli angoli del melafonino premium da 6,1 pollici per via del comparto foto/video next-gen. Anche perché abbiamo già letto che, a causa della lente wide da 48 megapixel, lo spessore del sensore aumenterà del 57%.

Fra le altre cose, anche il pannello riprogettato (con foro e pillola al posto del notch) sembra che abbia forza tale modifica. La lente TrueDepth e la selfiecam inserita nel piccolo buchino potrebbero aver costretto l’azienda ad adottare il cambiamento di curvatura degli angoli del device.

In poche parole, un altro elemento di differenziazione fra la gamma Pro e quella basica potrebbe essere legato proprio al design generale. Non di meno, la line-up classica – che verrà venduta in due dimensioni – presenterà ancora il notch; non ci sarà un modello Mini e al suo posto troveremo il Max da 6,7 pollici “non Pro”.

Sotto la scocca ci sarà un Apple Bionic A15X mentre 14 Pro/Pro Max avranno, probabilmente, l’Apple Silicon M1; vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con “un pizzico di sale”.