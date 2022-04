iPhone 14 Pro e 14 Pro Max: non ci sarà la USB Type C, purtroppo

In questi mesi abbiamo letto sempre più spesso di iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, 14 standard e 14 Max. Le notizie sui suddetti terminali hanno iniziato ad emergere ancora prima del lancio della serie di punta del 2021. Ora, sono passati già sette mesi dalla presentazione di quei prodotti e ci avviciniamo sempre più al debutto della line-up next-gen. Come sempre, il keynote è atteso per settembre.

Secondo quanto riportato in rete, scopriamo che i nuovi modelli basici (14 e 14 Max) non dovrebbero essere così differenti rispetto al passato, ma le iterazioni Pro dovrebbero disporre, per la prima volta dopo anni, di un foro e una pillola al posto del notch. In questo caso, Apple si dice che voglia salutare l'amata/odiata tacca in favore di un nuovo elemento unico mai visto prima.

Oggi leggiamo di un rumor che riguarda le porte di ricarica: con sommo dispiacere da parte di tutti, non vedremo la USB Type C, ma ci sarà una Lightning Port tutta nuova (sul fronte tecnico, anche perché esteticamente sarà identica).

iPhone 14: ci sarà una Lightning 3.0

Sono in molti a sperare che Apple possa introdurre a breve una USB Type C sotto la scocca; pensiamo all'Unione Europea che da anni cerca di creare uno standard unico per la ricarica dei device e aumenta, di mese in mese, la pressione in questo senso.

In realtà, quasi tutti gli smartphone Android presenti sul mercato usano USB Type C, ma gli iPhone non sembrano disporre di questa feature. Al contrari, i nuovi iPad sono tutti dotati di porte simili, tranne il modello basico di 9° generazione che ha ancora la Lightning. Ad oggi, solo una mossa da parte della Commissione Europea potrebbe stravolgere i piani dell'azienda di Cupertino in questo senso.

Come detto, curiosamente la mela usa USB C nei nuovi charger, nei MacBook, negli iPad, nei monitor e via dicendo. Solo iPhone è fermo al vecchio standard.

Ora, stando a quanto riportato da iDrop News, ci saranno brutte notizie anche nel modello 2023. Sembra che questo standard ci accompagnerà ancora a lungo. Noi vi consigliamo sempre i cavi aftermarket e i caricatori multipli perché vi permettono di non dover portare ventimila caricatori in giro.

Ad ogni modo, non temete: i cambiamenti – almeno sul fronte tecnico – stanno arrivando. Secondo le indiscrezioni, la Lightning dei nuovi melafonini sarà di tipo 3.0, con velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps; verosimilmente, sarà contestuale ai soli modelli Pro e Pro Max.