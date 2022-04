Apple: il powerbank MagSafe ora carica più velocemente

Il noto (e controverso) powerbank magnetico MagSafe di Apple ora consente di godere di una velocità di ricarica superiore alle aspettative (più di 7,5W, per la precisione): il merito è dell’aggiornamento del firmware appena rilasciato dalla compagnia.

Facciamo un passo indietro: l’OEM di Cupertino ha da poco distribuito un nuovo update del software pensato per il primo powerbank magnetico della casa. Si chiama MagSafe Battery Pack ed è un successo su tutti i fronti. Permette di avere una ricarica rapida da 7,5W, leggermente superiore a quella da 5W dichiarata in origine.

Il Powerbank MagSafe di Apple ora carica a 7,5W

Secondo quanto rivelato da un documento emerso in rete, l’azienda afferma che ora i possessori del powerbank MagSafe saranno in grado di aggiornare il firmware del loro gadget alla versione 2.7.b.0. Qualcuno si sta chiedendo ora: ma come si aggiorna una batteria esterna? Nulla di più semplice. Vi basterà collegarlo ad un iPhone e aspettare (attenzione perché potreste attendere anche diversi giorni prima di vederlo).

Volendo, si può anche utilizzare un Mac o un iPad; la compagnia suggerisce agli utenti di usare un cavo Lightning nel mentre, così da unire Mac o iPad all’accessorio.

Per verificare lo stato del firmware in esecuzione sul proprio powerbank, vi basterà andare su Impostazioni, pigiare su Generali, poi su Informazioni e infine su MagSafe Battery Pack. Solo con l’ultima versione del sw si potrà avere accesso alla nuova velocità di ricarica.

Quando è stato presentato nel luglio dello scorso anno, sono stati in molti ad essere delusi dalla sua potenza limitata, anche perché gli altri accessori della casa si caricano a 15W. Sembra però che per usufruire di questo standard occorra una fonte di alimentazione. Certo, lo sappiamo: non è la wireless charging che sogniamo, ma è pur sempre la più veloce disponibile su un iPhone (per il momento).

Voi possedete un powerbank della mela (compatibile solo con iPhone 12/13)?