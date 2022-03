iPhone 14 Pro: se fosse così, lo comprereste?

Ultimamente Apple ha presentato il nuovo iPhone SE (2022) e ha svelato le nuove colorazioni per i modelli facenti parte della gamma del 2021. L'attenzione però, sembra essere rivolta alle iterazioni di fine anno, la famigerata gamma iPhone 14.

I rumor su questi device si susseguono giorno dopo giorno e conosciamo sempre nuove informazioni in merito. Ad esempio, in queste ore sono emersi dei nuovi render CAD che illustrano lo schema di progettazione dei melafonini premium del 2022.

iPhone 14 Pro: dei nuovi concept realistici

I nuovi concept sono realizzati dal designer @aaple_lab e sembrano essere in linea con quanto visto in passato. La novità più rilevante, come previsto, dovrebbe essere proprio relativa al pannello che non vedrà più il notch, ma disporrà della combo “foro+pillola”.

Il secondo elemento ospiterà almeno lo snapper selfie e il sensore ad infrarossi per il Face ID. Il foro invece, oltre alla selfiecam, dovrebbe disporre della matrice di punti necessaria per lo sblocco con il volto. In più, si legge che gli schermi saranno prodotti da Samsung e LG e solo i modelli Pro avranno il ProMotion a 120 Hz.

Sul retro, Apple utilizzerà il medesimo disegno stilistico che abbiamo avuto sul modello di punta del 2021, con sensori di grandi dimensioni, flash e LiDAR inseriti in un modulo quadrato. iPhone 14 Pro disporrà poi di un SoC innovativo: ci domandiamo se questo sarà il Bionic A16 o il Silicon M1.

Adesso poi, oltre ai rendering CAD, abbiamo anche gli schemi concettuali del modello Pro Max. Osservandolo, notiamo che la larghezza di quest'ultimo è di 77,58 mm. Pertanto, sembra essere più piccolo del vecchio modello. Invariata invece è l'altezza. Sul fronte dello spessore noteremo un ulteriore aumento: 7,85 centimetri contro i 7,65 del 13 Pro Max.

La sporgenza della fotocamera sarà di 4,17 mm e non più di 3,60 mm. Sembra che aumenterà anche la dimensione del modul oquadrato: si passerà dagli attuali 35,01 mm a 36,73 mm e l'altezza dello stesso passerà a 38,21 mm.