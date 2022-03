Apple Watch salva la vita di un dentista in India

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple Watch abbia appena salvato la vita di un uomo in India, il quale ha scritto in seguito, una lettera di ringraziamento ad Apple. Curiosamente, si è trovato una risposta proveniente dal CEO dell'azienda in persona, Tim Cook.

Abbiamo più volte riportato delle storie che parlavano delle capacità salvavita dell'Apple Watch. Spesso sono avvenute in Europa, a volte in Cina e molte volte negli Stati Uniti. Adesso però, vi raccontiamo di una vicenda accorsa in India.

Si scopre che un dentista è riuscito ad aver salva la vita proprio grazie al wearable della mela. Ma oltre al lieto fine per l'uomo, c'è stata un'altra bella notizia: il CEO della sua compagnia preferita gli ha scritto una mail. Mica male, d'altronde non capita spesso di ricevere una mail da Tim Cook.

Apple Watch: salvavita come pochi altri device al mondo

Solitamente, le storie in cui Apple Watch è un un “salvavita” menzionano l'ottima funzione di rilevamento delle cadute. Adesso però, è stata la feature ECG a contribuire a portare in salvo l'uomo. Ha portato i risultati di una lettura fatta dal sensore per l'elettrocardiogramma e ha scoperto che aveva un'arteria bloccata. Nitesh Chopra, questo il nome del dentista protagonista della storia, ha consultato un medico e ha potuto constatare che, effettivamente, l'orologio ci aveva preso. La lettura sanitaria fatta dal medico professionista ha avuto un esito del tutto simile a quello avuto con lo smartwatch.

Fortunatamente, è stato operato in tempo e ha avuto salva la vita. Ha subito scritto ad Apple per ringraziare l'azienda e ha ricevuto una risposta dal capo della compagnia in persona.

Quello che vi ricordiamo noi è di prestare sempre molta attenzione a ciò che vi suggerisce il vostro dispositivo da polso, ma non prendetelo come “punto di riferimento”: vi consigliamo di rivolgervi ad un medico per avere un quadro preciso. Uno smartwatch non sostituisce infatti, un referto medico: non dimenticatelo mai.