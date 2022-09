iPhone 14 Pro: NON aprite la fotocamera da Instagram o TikTok

Brutte notizie per i possessori di un nuovissimo iPhone 14 Pro o 14 Pro Max. Sembra che, quando si apre la fotocamera da app come Snapchat, TikTok, Instagram, questa tenda a “shackerare” procurando un fastidioso effetto agli occhi degli utenti.

Andiamo con ordine: Apple ha presentato i melafonini di punta per il 2022 pochi giorni or sono. I dispositivi hanno iniziato ad arrivare nelle mani dei primi utenti a partire da venerdì scorso. Mentre tutti elogiano l’ottima qualità fotografica delle lenti, tanti utenti stanno segnalando grossi problemi alle ottiche quando si attivano da applicazioni esterne. Sembra quasi che l’obiettivo principale del device inizi a vibrare in un modo incontrollabile. Se si apre l’app Fotocamera invece, nessun problema: è tutto regolare.

iPhone 14 Pro: che cosa sta succedendo?

I primi problemi sono stati segnalati da moltissimi clienti già venerdì stesso. All’interno dei forum di tecnologia il guasto sembra essere diventato un “trend topic”.

Giusto per chi non lo sapesse, l’ottica principale dei nuovi iDevice presenta un sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine con slittamento del sensore. È una tecnologia rivoluzionaria che tende a “stabilizzare” le camere in fase di ripresa video. Pare – ribadiamo – pare che sia solo un bug software.

Anche lo YouTuber Luke Miani ha riscontrato tale problema e ha documentato il tutto con una serie di video su YouTube e su Twitter.

Speriamo che sia solo un guasto di iOS 16 e che possa aggiustarsi tutto con la prossima versione di iOS 16.1. Ad ogni modo, il nostro consiglio è quello di utilizzare l’app fotocamera e poi di condividere le clip sui vari social.

Vi terremo informati di tutti i possibili scenari nei giorni a venire; vi invitiamo a restare calmi e a procedere con cautela con questo problema. Vi aggiorneremo immediatamente. Se volete fare un buon affare su Amazon vi consigliamo iPhone 13 Pro a 1189,00€.

