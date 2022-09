iPhone 14 Pro Max vs Samsung Galaxy S22 Ultra: qual è il più resistente?

Ecco la sfida dell’anno: iPhone 14 Pro Max sfida apertamente il top di gamma di punta di Android, il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G in un Drop Test estremo.

Il test sulla cadut e sulla resistenza agli urti è quasi una prassi quando un telefono arriva sul mercato; ci sono moltissimi YouTuber il cui scopo è proprio quello di “testare” la robustezza dei prodotti annunciati. Vediamo ora come se la cava il re del mercato di Apple contro la punta di diamante del colosso sudcoreano.

iPhone 14 Pro Max vs Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: chi vince?

Il canale YouTube di PhoneBuff ha appena condiviso un nuovo Drop Test in cui mostra il risultato della sfida che vede coinvolti iPhone 14 Pro Max e Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Entrambi i device hanno dei vetri super resistenti. Apple usa il Ceramic Shield proprietario e un Gorilla Glass misterioso per la back cover. Samsung usa invece il Gorilla Glass Victus+. Notiamo anche la scocca in acciaio inossidabile per l’iPhone e il vetro flat, mentre il Galaxy è tutto in vetro e il pannello è curvo.

Nel primo back down drop test è uscito vincitore il Samsung, ma entrambi i device funzionavano alla perfezione. Il melafonino ha riportato più danni alle ottiche e ai moduli forografici. Nel test di caduta d’angolo invece, S22 ha riportato più crepe.

Per quanto concerne il Drop Test sullo schermo, abbiamo un “quasi” pareggio. Entrambi si sono distrutti ma l’iPhone ha presentato più crepe in un angolo. L’S22 Ultra invece, vede danni lungo tutto il pannello. Sono inutilizzabili tutti e due e necessitano di una riparazione.

Anche lo YouTuber GizmoSlip ha eseguito un test simile e ha riscontrato – ovviamente – la rottura del display. Sicuramente però, bisogna stare attenti alla delicatezza delle ottiche posteriori che sono il primo elemento che tende a rompersi in caso di danno accidentale. Morale della favola? Potrebbe non essere una cattiva idea fare la AppleCare+ al momento dell’acquisto del vostro nuovo melafonino.

Ad ogni modo, iPhone 14 Pro Max è ancora introvabile (la domanda è stata superiore all’offerta), quindi salvatevi questo link per poter fare l’acquisto non appena tornerà disponibile.

