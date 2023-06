iPhone 14 Pro Max è al prezzo più basso di sempre su Amazon (anche 256 GB)

Non ci sono più scuse: è arrivato il momento di acquistare iPhone 14 Pro Max. Lo smartphone è disponibile ora al prezzo più basso di sempre su Amazon. Grazie all’offerta in corso, infatti, è possibile acquistare la versione da 128 GB al prezzo scontato di 1.249 euro, invece che 1.489 euro, mentre la versione da 256 GB è disponibile a 1.399 euro, invece di 1.619 euro. Per entrambe le varianti si tratta del nuovo minimo storico su Amazon, con possibilità di acquisto in 12 rate senza interessi (pagando con carta di debito e senza finanziamento). Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 14 Pro Max è al minimo storico su Amazon (128 GB e 256 GB)

iPhone 14 Pro Max è il top di gamma di casa Apple: lo smartphone è dotato del SoC Apple A16 Bionic e può contare su di un display OLED da 6,7 pollici con Dynamic Island. Da notare anche la presenza di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel. Lato software, invece, c’è spazio per iOS 16, sempre aggiornato da Apple che si prepara a rilasciare anche la nuova versione, iOS 17.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 Pro Max:

al prezzo scontato di 1.249 euro per la variante da 128 GB

per la variante da 128 GB al prezzo scontato di 1.399 euro per la variante da 256 GB

Per entrambe le versioni è possibile puntare sul pagamento in 12 rate mensili sena interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido per diverse colorazioni con la possibilità, quindi, di scegliere la variante più in linea con le proprie preferenze.

