iPhone 14 Pro Max: diamo uno sguardo al suo interno (VIDEO)

Da un primo teardown di iPhone 14 Pro Max scopriamo i segreti più frizzanti di questo particolare smartphone di fascia alta di casa Apple. Da questo infatti, osserviamo che ha un’elevata riparabilità.

Come ogni anno, la line-up iPhone 14 sta ricevendo ottime recensioni da parte dei media di tutto il mondo. Il modello che sembra essere più interessante è proprio il Pro Max che, nonostante la sua dimensione generosa, è in grado di catturare il cuore di grandi e piccini, professionisti e non solo.

iPhone 14 Pro Max: tutti i segreti dei suoi interni

Adesso, da un video di teardown pubblicato da PBKreviews scopriamo lo smontaggio del telefono in tutto il suo splendore. Segnaliamo che l’unità di test è quella americana, priva di un modulo per la SIM fisica.

Come detto, la gamma di iPhone 14 non sembra essere diversa da quella dello scorso anno, anche a livello di componenti interni. Tuttavia, dobbiamo notare diversi elementi significativi completamente differenti rispetto al passato.

Notiamo infatti che una delle prime cose che si stacca durante il teardown è proprio lo schermo del telefono; grazie ad una piastra metallica i cavi della scheda madre sono collegati a due strati fra loro e questa piastra serve anche a supportare la dissipazione del calore prodotto dal processore. Insomma, notiamo che è molto facile riparare questo smartphone ma, come spesso accade, “facile non vuol dire economico”. Lo sappiamo tutti, vero?

Una volta fatto questo, si può accedere al modulo fotografico dopo aver visto gli altri componenti. Notiamo che lo snapper selfie gode dell’OIS con autofocus e non vi è il modulo per la SIM. Si può osservare anche il nuovo componente per le chiamate di emergenza via satellite.

