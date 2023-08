iPhone 14 Pro Max (128 GB): prezzo WOW per l'ammiraglia più esclusiva

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone dalle alte prestazioni, generoso, con una buona batteria, con un comparto fotografico all’avanguardia e un design unico nel suo genere, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. iPhone 14 Pro Max è l’ammiraglia più incredibile di casa Apple, costa tanto, è vero, ma il suo prezzo può essere dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. Grazie agli sconti di Amazon potrà essere vostro con soli 1289,00€, spese di spedizione incluse. Noi vi invitiamo ad affrettarvi ad acquistarlo, se siete interessati, prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata. Il modello in questione è in colorazione Deep Purple e presenta 128 GB di memoria interna, ovviamente non espandibile.

iPhone 14 Pro Max: il device più incredibile

iPhone 14 Pro Max risulta essere quindi un dispositivo veramente eccezionale su tutti i fronti: lo schermo è un bellissimo pannello OLED da 6,7 pollici con cornici contenute, risoluzione Retina XDR e ProMotion al seguito. Il comparto fotografico, composto da tre sensori all’avanguardia, permette di girare video in 4K HDR Dolby Vision e in ProRES, ma anche di scattare foto in HDR o in ProRAW. Il processore interno è l’ottimo Apple Bionic A16 con modem 5G integrato e la batteria assicura un’autonomia degna di nota, con tanto di ricarica veloce via cavo da 30W o con la wireless charging. Insomma, è un top di gamma in tutto e per tutto; se vi piacciono i device generosi, lui farà al caso vostro.

Viene venduto e spedito da Amazon e dispone della consegna celere e immediata; in pochissimi giorni il telefono sarà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e sappiate che ci sarà anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis. A soli 1289,00€ è un best buy.

