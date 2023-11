iPhone 14 Pro in offerta a QUESTO PREZZO è un affare imperdibile (anche 256 GB)

È il momento id comprare iPhone 14 Pro. Lo smartphone, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 979 euro per la versione da 128 GB oppure al prezzo scontato di 1.049 euro per la versione da 256 GB grazie a una nuova offerta eBay, valida in occasione della Cyber Week. Da notare che lo smartphone è acquistabile anche con pagamento in 3 rate senza interessi scegliendo PayPal come sistema di pagamento. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

iPhone 14 Pro: è lo smartphone da comprare oggi

Scegliendo iPhone 14 Pro si va sul sicuro. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre che sul chip Apple A16 Bionic che garantisce una marcia in più in termini di prestazioni. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel, e il sistema operativo iOS 17.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 Pro:

C’è sempre la possibilità di completare l’acquisto optando per un pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo sconto è valido solo per un periodo di tempo limitato. Lo smartphone garantisce un risparmio netto (oltre 200 euro, a parità di storage) rispetto a iPhone 15 Pro, che aggiunge poche novità al progetto.

Si tratta, quindi, di uno smartphone ottimo, con un rapporto qualità/prezzo, che rappresenta la scelta ideale per la maggior parte degli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone. La promozione in corso resterà attiva solo per un periodo di tempo limitato. Le unità acquistabili in sconto, infatti, sono poche.

