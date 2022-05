iPhone 14 Pro: ecco perché sarà il più venduto

Sappiamo tutti che Apple presenterà i nuovi iPhone 14 nel corso del mese di settembre o, al massimo, ad ottobre. I nuovi melafonini saranno un successo assicurato a tavolino. I modelli Pro poi, diverranno presto dei Best Buy e dei Best Sellers in pochissimo tempo.

In queste settimane abbiamo appreso tantissime informazioni sul design finale di questi modelli così come delle caratteristiche interne, anche se bisogna sempre prendere con “un pizzico di sale” le informazioni che emergono online.

iPhone 14 Pro: nuovi dettagli spuntano online

In queste ore, il tipster @Shadow_Leak suggerisce che iPhone 14 Pro presenterà un display OLED da 6,06″ con risoluzione di 2532 × 1170 pixel, 460 PPI e ProMotion LTPO di seconda generazione (120-1 Hz).

Sotto la scocca potrebbe essere dotato di un Apple Bionic A16 o di un Apple Silicon M1. I modelli basici invece, disporranno di una versione modificata dell’attuale Apple Bionic A5. La memoria sarà LPDDR5 e ci saranno 6 GB interni. Lo storage minimo sarà da 128 GB e quello massimo da 1 TB.

Posteriormente invece, ci saranno tre sensori con quello principale da 48 Megapixel con apertura f/1.3 e due altre lenti da 12 Mpx. Il device potrà registrare video in 8K.

iPhone 14 Pro Specifications

• 6.06" Flexible OLED Screen,120Hz

• LTPO

• (2532×1170) Resolution & 460 PPI

• A16 Bionic (4nm TSMC)

• 6GB LPDDR5 RAM

• 128GB/256GB/512GB/1TB Storage

• 48MP(F/1.3)+12MP+12MP Rear

• Pill-shaped Notch

• Titanium Alloy Frame



6GB+128GB: $1099 🫧 — Sam (@Shadow_Leak) May 6, 2022

Anteriormente, non ci sarà il notch ma il pannello presenterà due elementi particolari, un foro e una pillola: all’interno di questi troveremo la selfiecam e la sensoristica di bordo. Le cornici saranno larghe solo 1,95 mm ma quella di iPhone 14 Pro Max sarà più stretta. La scocca potrebbe essere realizzata in lega di titanio, un materiale più leggero e resistente dell’acciaio.

Se il modello Pro sarà quello più particolare, i due basici saranno più standard. Non ci sarà il Mini ma un Max da 6,7″ non Pro, che secondo qualcuno potrebbe chiamarsi “Plus” (ritorno alle origini?).

Tuttavia, se cercate il top di gamma attuale, sappiate che iPhone 13 Pro su Amazon si trova a 1239,00€, con sconto del 4% e disponibilità immediata.