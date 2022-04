iPhone 14 Pro: benvenute cornici sottili (RUMOR)

Stando a quanto si ipotizza, sembra che Apple abbia deciso di stravolgene completamente il design di iPhone 14 Pro. Dopo mesi e mesi di rumor, sembra che ora siamo quasi vicini al risultato finale.

Se ci pensate, sono passati diversi anni dall’estetica di iPhone X; sebbene con l’edizione 12 abbiamo avuto un frame squadrato e con la line-up del 2021 un notch più piccolo, le modifiche non sembrano essersi concluse. iPhone 14 e 14 Max dovrebbero essere simili ai modelli attuali, ma i Pro dovrebbero presentare grandi rivoluzioni, soprattutto sul pannello anteriore.

iPhone 14 Pro: ecco i nuovi rendering CAD

Come previsto, ci sarà un nuovo elemento (anzi due) che sostituirà il notch. Al suo posto vedremo un foro e una pillola, mentre la linea base manterrà ancora la tacca. Solo nel 2023, secondo Ross Young di DSCC, avremo quattro modelli tutti senza questo particolare elemento.

Dai rendering CAD appena amersi, scopriamo anche che la mela vuole ridurre le dimensioni delle cornici laterali del melafonino premium; da sempre l’industria tech ricerca l’estetica perfetta, ma un vero prodotto senza cornici è ancora impossibile o quasi da realizzare, almeno per Apple. Con i nuovi modelli però, vedremo bordi sottilissimi su un iPhone. Finalmente.

Possiamo notare gli schemi CAD del prossimo iPhone 14 Pro accanto a quelli di 13 Pro. Vediamo il famigerato duo (foro+pillola) e le cornici laterali strettissime.

Se torniamo indietro con il tempo, notiamo che questi render assomigliano ai CAD emersi poche settimane fa. Ci sarà uno spessore più elevato, larghezza e peso dei prodotti saranno identici e ci saranno due dimensioni per i quattro device (6,1 e 6,7″). Diremo addio ai modelli Mini e sotto la scocca vedremo un Apple Bionic A15X e un Apple Bionic A16. Qualcuno suggerisce anche la presenza dell’Apple Silicon M1.

Infine, avremo ancora il Face ID come unico metodo di sblocco. Non ci sarà alcun Touch ID fisico o posto sotto lo schermo. La selfiecam verrà aggiornata con un autofocus più rapido. Restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito.