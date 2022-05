iPhone 14 Plus: tutto quello che c'è da sapere

Sono in molti a criticare Apple per il fatto che è un’azienda che spesso “non innova”; purtroppo, su questo punto, ci dividiamo un po’ tutti. Secondo una fetta di utenti, in realtà, la compagnia è una delle migliori in questo senso, secondo altri invece, non riesce a tenere il passo con i competitor Android. Ad ogni modo, le vendite sono sempre eccellenti e siamo sicuri che con la line-up iPhone 14 di fine anno, l’OEM di Cupertino conquisterà ancora una volta, il cuore dei fan. Non a caso, la gamma del 2021 è stata – ed è – una delle più vendute di sempre.

Ora però, facciamo il punto su uno dei modelli più misteriosi in arrivo a settembre 2022: l’iPhone 14 Plus (o Max). Parliamo del sostituto del Mini che dovrebbe canalizzare tutti gli utenti che vogliono un mega-telefono dal costo più contenuto del solito Pro Max.

iPhone 14 Plus: facciamo il punto

Secondo il tipster Shadow_Leak sembra che questo device avrà ancora un design identico a quello che abbiamo con la gamma 13, con notch e due camere sul posteriore disposte diagonalmente. Il pannello sarà OLED da 6,68 pollici con risoluzione di 2778×1284 pixel e 458 PPI. Il refresh rate invece, sarà di 90 Hz.

Dovrebbe presentare il processore Apple Bionic A15, ma qualcuno suggerisce anche l’A5X, una versione leggermente differente dello stesso, con magari un core attivo in più.

Dovremmo assistere poi a ben 6 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4X e ben 128/256 GB di storage al seguito. Come detto, la fotocamera sarà invariata con entrambi i sensori da 12 Megapixel. Il prezzo dovrebbe essere di 899 dollari.

Intanto, se state cercando un buon melafonino ad un prezzo intrigante, dobbiamo segnalarvi l’iPhone 13 Pro Max in colorazione “verde alpino” su Amazon a soli 1239,00€ al posto di 1289,00€ con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore. Non sappiamo quante scorte sono disponibili ancora, quindi vi inviiamo a sbrigarvi ad effettuare l’acquisto se siete interessati.