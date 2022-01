iPhone 14 Pro: ecco chi realizzerà le fotocamere

Sebbene manchino ancora diversi mesi al debutto autunnale dell'iPhone 14, Apple e le sue fonderie hanno già iniziato i preparativi. Dopotutto, per un prodotto su larga scala, l'OEM di Cupertino ha bisogno di completare l'aumento della capacità di produzione con diversi mesi di anticipo per garantire una fornitura adeguata. Secondo l'ultimo rapporto, in risposta all'aggiornamento della fotocamera del modello 14 Pro, si dice che Sony amplierà i componenti CIS per esternalizzare il processo a TSMC. Ci troviamo di fronte al primo chipset che Sony esternalizzerà a TSMC… ed è anche il primo che il colosso taiwanese produrrà per la società nipponica.

iPhone 14 Pro: Sony affida la produzione a TSMC

Secondo i rapporti, Sony prevede di utilizzare il processo a 40 nm dell'impianto Nanke Fab 14B di TSMC per il suo chip a strati da 48 megapixel. In futuro aggiornerà ed espanderà anche l'uso del processo speciale maturo a 28 nm. Tuttavia, l'azienda non abbandonerà la favolosa joint venture con JASM a Kumamoto, in Giappone.

Inoltre, il chip presente alla base dell'ISP di Sony sarà anch'esso delegato a TSMC per la produzione di massa mediante il processo a 22 nm del Fab 15A di Zhongke. Tuttavia, la pellicola con filtro a colori e il processo di microlenti nell'ultima fase verranno comunque spediti allo stabilimento della casa madre in Giappone.

Ricordiamo che l'iPhone 14 utilizzerà per la prima volta sensori fotografici da 48 megapixel. Questo è il primo aggiornamento di Apple nel comparto fotografico dai tempi di iPhone 6/6S.

Tuttavia, la dimensione del chip CIS da 48 megapixel è molto più grande di quella del componente da 12 MP. Ciò significa che la domanda di capacità di produzione di wafer raddoppierà. La capacità di produzione di Sony al momento non è ovviamente in grado di soddisfarla, quindi la delega a TSMC è un'operazione praticamente necessaria e indispensabile.

Secondo notizie precedenti, l'OEM di Cupertino lancerà quattro telefoni quest'anno facenti parte della line-up iPhone 14. I due modelli entry-level saranno l'iPhone 14 e il 14 Max. Non ci sarà alcun “Mini” a causa delle scarse vendite dei modelli 12 mini e 13 mini. Le due versioni Pro saranno iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Le dimensioni del display per la serie saranno comprese tra 6,1 e 6,7 pollici. Pertanto, alcuni analisti ritengono che le vendite di questa gamma saranno superiori rispetto a quelle dello scorso anno.