iPhone 14: cosa sappiamo finora

Ci siamo: finalmente quest'anno Apple toglierà i veli alla presunta serie di flagship iPhone 14. Sono tanti i rumor emersi in merito a questo dispositivo. Vediamo di fare chiarezza in merito con questo articolo riassuntivo.

iPhone 14: come si chiameranno

Partiamo dall'analisi più banale: il nome. Presumibilmente, la mela continuerà ad adottare lo schema numerico introdotto attuale. Abbiamo ragione di credere che non vedremo alcun suffisso rivoluzionario o innovativo.

iPhone 14: quali modelli vedremo

Qui c'è la prima grande novità. A causa delle vendite (molto basse) di iPhone 12 Mini e 13 Mini, quest'anno non ci sarà un modello con schermo da 5,4 pollici. Sì, avete letto bene. Personalmente, non sono contento di questo rumor, poichè amo i telefoni di piccole dimensioni, ma i dati di mercato parlano chiaro. L'ipotesi più accreditata è che ci saranno due varianti standard (una da 6,1 e una da 6,7 pollici) con design di vecchia generazione e migliorie varie ed eventuali sotto la scocca. Non mancheranno le iterazioni “Pro”… ed è qui che ci sarà la vera magia. Ad ogni modo, sì, ci saranno quattro prodotti.

iPhone 14: il notch c'è, il notch non c'è

Saremo rapidi: ci sono così tanti rumor confusionari che oramai abbiamo perso il conto delle possibili varianti di iPhone 14 Pro che potremo vedere. Probabilmente diremo addio alla tacca, ma cosa ci sarà al suo posto? Inizialmente si diceva che ci potesse essere un foro, poi una pillola ed infine, l'ipotesi più gettonata prevede l'inserimento di un foro e una pillola contenenti tutti i sensori che oggi abbiamo oggi nel notch. Una cosa importantissima: questa novità sarà esclusiva dei modelli premium. I gadget standard avranno ancora “le corna”.

iPhone 14: il design

Secondo le fonti provenienti dalla catena di approvvigionamento della mela, ci aspettiamo un'estetica in linea con i modelli di iPhone 4/5: retro in vetro con fotocamere non sporgenti (solo Pro e Pro Max), tasti rotondi e pulsante per l'accensione e spegnimento del device posto in alto. Su quest'ultimo non ci sono molte prove a riguardo, quindi non sperateci troppo. Anche le colorazioni dovrebbero cambiare; forse vedremo una versione nera/ardesia (magari…), una banca/silver, una rose gold/bronzo e una celestina simile al Blue Sierra del 2021.

iPhone 14: specifiche tecniche

Sotto la scocca vedremo il SoC Apple Bionic A16 con 6 GB di memoria RAM di ultima generazione e memorie storage veloci da 128, 256, 512 GB (non espandibili, chiaramente). Molti rumor ipotizzano la presenza delle varianti da 1 e 2 TB di memoria. Non mancheranno batterie capienti (si dice che siano in grado di garantire autonomie maggiori, ma tutto dipenderà anche dall'efficienza energetica del nuovo chipset a 4 nanometri prodotto da TSMC). Nel 2023 potrebbe essere svelato il primo modem 5G costruito in casa, ma quest'anno potrebbe esserci ancora un modulo per il 5G di Qualcomm. In ultima analisi, potremmo dire “addio” alla porta Lightning in favore di una USB C.

iPhone 14: fotocamere

Anteriormente, la selfiecam dovrebbe rimanere invariata, anche se la wide camera principale del posteriore dovrebbe avere l'upgrade più rivoluzionario di sempre: il sensore sarà da 48 Megapixel e sarà in grado di registrare video in 8K.

iPhone 14: prezzo

Questo è un dettaglio molto particolare e non ci sono molte indiscrezioni a riguardo. L'azienda di Cupertino potrebbe mantenere gli stessi costi che abbiamo visto con la line-up 2021, ma viste le novità rivelanti, crediamo che possa esserci un aumento dei prezzi al dettaglio (almeno sui modelli premium), anche per colpa della crisi dei semiconduttori che sta piegando tutte le compagnie informatiche del mondo.