iPhone 14 Plus (viola) da 128 GB: bastano solo 849€ su Amazon

Il meraviglioso iPhone 14 Plus da 128 GB è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 849,00€, spese di spedizione incluse. Con un costo così irrisorio non potete lasciarvelo sfuggire. È un prodotto pazzesco, ha una batteria esagerata in grado di garantire un’autonomia di due giorni con una singola carica e ha un processore di fascia alta con modem 5G integrato. Vanta una scheda tecnica di assoluto pregio e ha una scocca in alluminio e un retro in vetro che supporta la ricarica rapida via wireless o con la MagSafe Technology. Prendetelo adesso prima che terminino le scorte o prima che vada “sold out” il terminale.

Con Amazon avrete accesso alla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato (anche in meno di 24 o 48 ore) senza il minimo problema. Vi è poi la garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del portale.

iPhone 14 Plus su Amazon: Best Buy a meno di 850€

Lo smartphone di casa Apple vanta un display OLED Retina XDR da ben 6,7 pollici con notch al seguito di piccole dimensioni (e che cela la selfiecam e i sensori con Face ID). Sotto la scocca c’è un potente processore Apple Bionic A15 con modem 5G che assicura prestazioni al top con qualsiasi applicazione; il tutto è coadiuvato da 128 GB di memoria interna. Il device si ricarica sfruttando la porta Lightning o mediante MagSafe o wireless charging. L’autonomia è al top e ci sono due fotocamere premium da 12 Megapixel ciascuna che girano video in 4K HDR Dolby Vision.

Al prezzo di soli 849,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci. iPhone 14 Plus è un best buy senza paragoni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.