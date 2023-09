iPhone 14 Plus: il BATTERYPHONE che oggi costa pochissimo (929€)

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: l’ottimo iPhone 14 Plus di Apple, nella sua iterazione azzurra e con 128 GB di memoria interna, costa solo 929,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio, rispetto al valore di listino, è elevatissimo. Questo vi permetterà di ottenere uno dei migliori flagship del momento ad un prezzo bassissimo per quel che vale. Inoltre, grazie al noto portale di e-commerce americano, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, in caso di gravi problematiche o di ripensamento, ma non solo. Potrete anche godere di ulteriori vantaggi esclusivi.

Ricordiamo che le spese di spedizione saranno comprese nel costo del device e inoltre, non dovrete spendere un singolo centesimo in più per portarvi a casa questo gioiello; è sì generoso, ma dalla sua ha uno schermo veramente incredibile e una batteria che assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica. Si ricarica in un lampo con la fast charge via cavo Lightning ma anche via wireless o con la MagSafe Technology.

iPhone 14 Plus: prezzo incredibile per poche ore

Questo meraviglioso iPhone 14 Plus viene venduto e spedito da Amazon; ciò implica che potrà arrivare a casa vostra o presso il vostro domicilio entro 24 o 48 ore. Non di meno, potrete perfino dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero. Inoltre, avrete un anno di garanzia con Apple e due anni di garanzia con il rivenditore con assistenza tecnica dedicata

iPhone 14 Plus è un best buy assoluto: schermo Retina XDR da 6,7 pollici con notch al seguito, fotocamere top che girano video in 4K HDR Dolby Vision e foto assurde anche al buio, processore Apple Bionic A15 con modem 5G e molto altro ancora: a 929,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.