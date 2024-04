iPhone 14 Plus: grande schermo, PICCOLO PREZZO su eBay

Prezzo insuperabile su eBay per il fantastico Apple iPhone 14 Plus. Perfetto in ogni sua caratteristica, oggi lo acquisti a soli 739,99 euro. Mettilo subito in carrello a questo prezzo! Si tratta di un’occasione imperdibile per te che vuoi la qualità, ma senza rinunciare al risparmio.

Cosa stai aspettando? In questo momento sta andando letteralmente a ruba. Infatti, la quantità disponibile è limitata. Inoltre, con eBay, hai anche consegna gratuita, garanzia cliente eBay e servizio eBay premium inclusi nel prezzo. Infine, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero.

iPhone 14 Plus: uno spettacolo di display

Perché scegliere Apple iPhone 14 Plus 128GB? Primo, il prezzo così interessante che trovi solo su eBay a questo link! Secondo, l’ampio display Super Retina XDR da 6,1 pollici estremamente dettagliato e colorato. Terzo, il processore A15 Bionic che assicura prestazioni eccellenti senza compromessi.

La doppia fotocamera avanzata assicura foto speciali e video da regista. La batteria con un’ampia autonomia garantisce prestazioni elevate per tutto il giorno e anche oltre. Non dovrai preoccuparti di ricaricarlo quando sei fuori casa.

Aggiungilo al carrello con soli 739,99 euro. Tra l’altro, ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 246,66 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.