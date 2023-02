iPhone 14 Plus: con l'ultima offerta di MediaWorld risparmi 130€

L’iPhone 14 Plus è un telefono ideale per tutti coloro che vogliono passare a iOS da Android, tanta autonomia e un display di grandi dimensioni senza spendere una fortuna. E con l’ultima offerta di MediaWorld, il risparmio rispetto alla versione Pro Max è di oltre 400 euro.

In queste ore l’iPhone 14 Plus è in vendita al prezzo di 1.049,99 euro, invece di 1.179 euro, grazie allo sconto dell’11% che rientra nella promo Red Price. Se lo desideri, puoi richiedere il finanziamento in 21 rate anche online, in più usufruisci della spedizione MediaWorld così come del ritiro in negozio nel punto vendita più vicino a casa tua.

Sconto immediato di 130 euro su iPhone 14 Plus

Il modello in offerta a 1.049,99 euro è quello in taglio da 128GB color Mezzanotte. Se non ti dovesse piacere la colorazione, allo stesso prezzo e alle medesime condizioni trovi anche i colori Galassia, Viola e (PRODUCT)RED. E se vuoi risparmiare ancora di più rispetto al prezzo di listino, l’iPhone 14 Plus in colorazione Blu costa ancora di meno: 980,99 euro, per uno sconto complessivo di 200 euro (anche quest’offerta rientra nella promo RED PRICE e offre il finanziamento in 21 rate).

Con l’acquisto di iPhone 14 Plus ottieni 4 mesi gratis di Apple Music, il servizio streaming musicale e video proprietario, nonché 3 mesi gratuiti di iCloud+ con 50GB.

Metti nel carrello ora l’iPhone 14 Plus per approfittare della promo Red Price di MediaWorld e risparmiare almeno 130 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.