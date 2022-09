iPhone 14 Plus: analizziamolo meglio

Con nostro sommo dispiacere, notiamo che iPhone 14 Plus non sta ottenendo il successo sperato. Ne abbiamo parlato ieri in un articolo dedicato, ma oggi, a mente fresca, stiamo cercando di capire meglio cosa sia successo in Apple. Se da un lato avevamo il modello mini che poteva non trovare il riscontro di gran parte dell’utenza, vuoi per le dimensioni o vuoi per la capacità della batteria, non ci spieghiamo perché un prodotto con lo schermo generoso e con un hardware discreto non trovi il supporto da parte del pubblico. Su Amazon lo trovate comunque in pre ordine a 1179,00 €, che è una cifra un po’ troppo azzardata, a nostro avviso.

Abbiamo ipotizzato infatti che il prezzo di questo modello è troppo simile a quello dell’iPhone 13 Pro Max dello scorso anno che, ovviamente, è da preferire il nuovo arrivato. Pensateci: stesso processore, stesse dimensioni e ma il modello di punta dell’anno precedente dalla sua un pannello promotion , una fotocamera in più è una costruzione esclusiva con il frame in acciaio. Il nuovo plus invece, gode della funzionalità crash detection che serve per segnalare l’eventuale presenza di incidenti stradali e chiamare automaticamente il soccorso in caso di pericolo.

iPhone 14 Plus vs iPhone 13 Pro Max

Ad ogni modo, non tutti sono disposti a spendere queste cifre per un prodotto che nasce vecchio. Il discorso che ho sentito fare molte persone è il seguente: “ma se costa quanto il Pro Max dell’anno scorso, non ha senso vedere un device così simile ad un prezzo identico e con tante mancanze al seguito.”

Noi dobbiamo ammettere che siamo dello stesso avviso. Se con iPhone 14 Pro, Apple sta tracciando una linea ben definita, con la versione basica invece, sembra che sia un po’ allo sbaraglio… Non solo: i prezzi europei per questo iPhone 14 plus sono leggermente esagerati così come quelli per le versioni standard da 6,1”. Ci troviamo per la prima volta, a consigliarvi degli iPhone di vecchia generazione al posto dei nuovi e questa volta non si tratta di una semplice questione di prezzi o di offerte online.

Voi cosa ne pensate? Per quale motivo i nuovi dispositivi entry Level della gamma di Apple non stanno ottenendo il successo sperato? Via alle ipotesi, fateci sapere il vostro pensiero. Il nostro consiglio? Comprate iPhone 13 Pro Max. A 1189,00€ è imbattibile.

