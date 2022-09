iPhone 14 Plus è il modello MENO POPOLARE dell'intera serie

Stando a quanto si apprende, si osserva che il nuovo iPhone 14 Plus di Apple è il modello della nuova linea meno popolare. Questo è quanto si evince da un report appena trapelato sul web.

Con l’annuncio della nuova gamma infatti, sono arrivati i primi preordini. Tuttavia, analizzando le prime vendite fatte sul sito ufficiale, sembra che, come iPhone Mini, anche il modello Plus non riesca a convincere gli utenti. Pare che sia stato il meno attrattivo.

iPhone 14 Plus: perché non piace?

Con il debutto della nuova gamma di melafonini, i preordini sono partiti e sono già arrivati; sembra però, stando alle parole dell’analista Ming-Chi Kuo, che iPhone 14 Plus non stia riuscendo ad ottenere il successo sperato.

Kuo afferma infatti, da un rapporto relativo ai preordini per i device del 2022, che la domanda di iPhone 14 Pro Max è stata altissima. Rispetto al 13 Pro Max del 2021, le vendite sono state stellari. Il Pro da 6,1″ ha mantenuto le medesime performance ma la variante Plus… non bene, come si suol dire.

Ha infatti detto che la valutazione dei modelli basici (Plus in particolare) è stata proprio “cattiva”. In poche parole, sembra che la gente non voglia iPhone 14 e 14 Plus. A dir la verità, i due modelli sono davvero poco interessanti e anche noi non ci sentiamo di consigliarli più di tanto. Al loro prezzo si portano a casa i Pro del 2021 che sono anche migliori sulle specifiche tecniche. Pensate che dai report, il Plus sta ottenendo una delusione dopo l’altra. Il modello Mini dello scorso anno è piaciuto di più, giusto per dirne una. Addirittura, le vendite iniziali sono stati inferiori a quelle dell’SE (2022), un modello controverso – ma ottimo – contestato da tutti per il design e il prezzo. Noi vi consigliamo il 13 Pro Max che, ad una cifra simile a quella del Plus, offre molte più caratteristiche: 1189,00€ da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 14 Plus : tutti i prezzi

Chi intende appropriarsi di un Apple iPhone 14 Plus può approfittare dell'offerta Amazon che ad oggi, con un prezzo pari a 24,9€, arriva a proporre lo sconto più interessante tra quelli disponibili.

Elencate in questa tabella, ecco tutte le offerte disponibili.