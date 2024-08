iPhone 14 Plus 128GB a PREZZO STRACCIATO su ePrice

Con ePrice non si scherza. Una nuova offerta è ora disponibile online ancora per pochissimo tempo. Acquista Apple iPhone 14 Plus 128GB a soli 734,62€. Un prezzo decisamente stracciato per questo smartphone iOS ancora molto prestante e con un ampio display ben visibile e immersivo.

Inclusa nel prezzo hai la consegna gratis con corriere espresso. Inoltre, decidendo di pagare con PayPal, puoi decidere di dividere l’importo di questo ordine in 3 rate mensili a tasso zero. Opzionale, hai anche la possibilità di estendere una garanzia extra per 12 mesi per danno accidentale.

iPhone 14 Plus 128GB: goditi il meglio a prezzo top

Apple iPhone 14 Plus 128GB a soli 734,62€ è un best buy. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso su ePrice. Grazie al suo display da 6,7 pollici hai tutto sotto controllo e godi contenuti pazzeschi con colori e dettagli incredibili. La tecnologia Super Retina XDR è una sicurezza in quanto a qualità.

Il chip A15 Bionic è pazzesco in quanto a prestazioni, velocità e potenza. Sfrutta al massimo tutte le app e tutti i giochi senza alcun rallentamento né problema. Tutto è estremamente fluido, anche in multitasking. Questa è la magia di iPhone 14 Plus!

La doppia fotocamera è uno spettacolo. Le tue foto e i tuoi video saranno bellissimi, perfetti per i tuoi social network. Cosa stai aspettando? Acquistalo ora a soli 734,62€.