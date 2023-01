iPhone 14 Plus 128 GB in offerta BOMBA a 949€ (anche in 12 rate)

Inizio di settimana al cardiopalma in casa Amazon. Il nuovo iPhone 14 Plus è il protagonista dell’offerta del giorno con una promo super, e non solo per il prezzo.

In questi minuti l’ultimo iPhone in versione Plus da 128 GB è in offerta su Amazon al prezzo bomba di 949 euro, per effetto dello sconto del 20%. E non è finita qui, perché puoi anche selezionare il pagamento in 12 rate senza interessi da 79 euro al mese.

Sconto di oltre 200 euro sull’iPhone 14 Plus 128 GB

Siamo a fine gennaio, vero, ma le ultime offerte di Amazon ci fanno ricordare i fasti gloriosi della settimana del Black Friday. La promo del giorno, a meno di clamorose sorprese, ha per protagonista l’iPhone 14 Plus in colorazione azzurra, con display retina da 6,7″ e taglio di memoria da 128 GB.

Perché spendere 500 euro in più per il modello Pro Max quando si può avere lo stesso display di grandi dimensioni e un’autonomia super capace di farti arrivare a fine giornata con il 35-40% di carica? Perché spendere 500 euro in più quando gli scatti sono da cameraphone e i video superiori al resto della concorrenza Android? No, a questo prezzo francamente non ha alcun senso.

Non indugiare oltre, l’offerta potrebbe terminare tra poco (anche considerando le 12 rate, che potrebbero benissimo passare a 5 oppure scomparire del tutto): metti nel carrello ora l’iPhone 14 Plus in offerta a soli 949 euro e scegli se pagarlo in 12 comode rate senza interessi da 79 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.