iPhone 14 Plus (128 GB): a 849€ è il miglior iPhone da acquistare OGGI

Se siete alla ricerca di un batteryphone e volete spendere una cifra non troppo elevata, vi consigliamo l’ottimo iPhone 14 Plus che, nella sua iterazione color azzurro, con 128 GB di memoria interna, costa solo 849,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione e fate vostro il device al prezzo speciale prima che terminino le scorte disponibili sul noto portale di e-commerce o prima che finisca la promo dedicata. Avrete in omaggio tantissimi altri vantaggi esclusivi; vediamoli tutti.

iPhone 14 Plus: a 849€ è un best buy

Ricordiamo che ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia di prim’ordine, potente e generosa. Partiamo dallo schermo: qui abbiamo un pannello OLED da 6,7 pollici con notch e cornici sottili al seguito. C’è un frame in alluminio e la back cover è in vetro Ceramic Shield e supporta la ricarica rapida via cavo, la MagSafe e la wireless charging. L’autonomia è mostruosa: si fanno anche due giorni di utilizzo intenso con una singola carica. I consumi sono contenuti anche grazie al processore, l’Apple Bionic A15 con modem 5G, che assicura prestazioni al top in ogni contesto. Eccellente il comparto fotografico con due sensori avanzati da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto nitide anche al buio.

Viene venduto e spedito da Amazon e ciò assicura la consegna celere e immediata in 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, avrete un anno di garanzia con il costruttore e due con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata.

A 849,00€ non potete lasciarvelo sfuggire: è un best buy senza paragoni che vi consigliamo di comprare immediatamente se siete interessati. Il modello in sconto ha 128 GB di memoria ed è in colorazione azzurra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.