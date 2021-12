iPhone 14 Pro: ecco chi produrrà i display

Apple pare che si stia affidando a Samsung e LG per la produzione dei display punch-hole di iPhone 14 Pro e Pro Max. Ecco cosa è emerso.

iPhone 14 Pro: avrà il foro, (quasi) sicuramente

I rendering del prossimo iPhone 14 Pro Max sono trapelati pochi mesi or sono e hanno mostrato un design della fotocamera anteriore incastonato in un foro, proprio come le ammiraglie Android.

Poco dopo le fughe di notizie, il famoso analista Apple, Kuo, ha rivelato che Apple ha in programma di sostituire l'attuale design della tacca introdotto con iPhone X con un “design del display perforato“, a partire dai modelli iPhone 14 Pro. Ora sono emersi nuovi rapporti secondo cui LG e Samsung forniranno il display perforato per la serie di flagship della mela del 2022.

Secondo un rapporto di The Elec, il colosso tecnologico sudcoreano Samsung, che è il principale fornitore di pannelli OLED di Apple, fornirà tutti i pannelli punch-hole per iPhone 14‌ Pro da 6,1 pollici. Il 14‌ Pro Max invece, verrà fornito dalla suddetta azienda e dalla rivale LG Display. Tuttavia, il modello base iPhone 14 (e il Mini/Max) dovrebbe ancora avere un pannello con notch.

Il rapporto indica buone notizie a LG poiché, in precedenza, questa non era in grado di garantire alcun ordine per i display della serie iPhone 13 di Apple. Inoltre, questa mossa avvantaggia anche Apple in quanto pare che così facendo, abbia ridotto la loro dipendenza da Samsung per i pannelli di visualizzazione dei suoi smartphone di punta.

Ora, l'unica domanda che rimane è come funzionerà il Face-ID con la fotocamera frontale perforata. Come sappiamo, Apple utilizza una configurazione multisensore per alimentare la sua funzione di sblocco mediante il volto. Questi sensori, ovvero l'illuminatore Flood, il proiettore Dot e la fotocamera IR sono ordinatamente nascosti da Apple nella tacca di tutti i suoi dispositivi usciti da iPhone X in poi.