Apple assume un dirigente di Meta: perché?

Secondo quanto riferito, Apple ha assunto il responsabile delle comunicazioni AR di Meta per sviluppare al meglio il primo visore dell'azienda che si dice che verrà presentato nel corso del prossimo anno.

Cosa sappiamo del visore di Apple?

Mentre le voci sul presunto headset AR di Apple crescono, si dice che la società abbia assunto il responsabile delle comunicazioni in realtà aumentata di Meta. Come riportato da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter Power On, si è scoperto che l'OEM di Cupertino ha assunto Andrea Schubert, responsabile delle comunicazioni e delle pubbliche relazioni di Facebook (aka Meta) per i suoi sforzi di realtà aumentata:

Mi è stato detto che la società ha assunto Andrea Schubert, responsabile delle comunicazioni e delle pubbliche relazioni di Meta Platforms Inc. per i suoi sforzi di realtà aumentata.

Finora Bloomberg ha riferito che il visore AR di Apple sarà in grado di mostrare testo, e-mail, mappe, giochi e altre cose attraverso display olografici integrati nell'obiettivo. L'anno scorso, Mark Gurman ha rivelato che la società ha due strategie per i suoi dispositivi di realtà aumentata, una per degli occhiali AR e l'altra per un visore AR/VR più grande e pesante.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il dispositivo sarà destinato agli utenti più esperti in quanto presenterà due display 8K per mostrare immagini ad altissima risoluzione. Ming-Chi Kuo ritiene che il gadget AR/VR di Apple sia dotato di sensori 3D avanzati in grado, non solo di rilevare gli oggetti in una scena, ma anche di identificare i gesti compiuti dalle mani dell'utente.

Mentre inizialmente sosteneva che “Apple Glasses” avrebbe dovuto fare molto affidamento su iPhone, l'analista ora afferma che il dispositivo avrà un chip avanzato per funzionare senza un telefono nelle vicinanze. Un altro rapporto di Kuo ci spoilera che il gadget peserà circa 350 grammi.

Sembra che la società possa avere in programma di annunciare il nuovo prodotto nel corso del prossimo anno. In questo momento, lo scenario più probabile è che il primo visore della mela arrivi nei negozi alla fine del 2022. Naturalmente, tutto può cambiare fino a quando Apple non annuncerà ufficialmente il nuovo gadget, ma con il PR di Meta assunto da Apple, il debutto pare che sia dietro l'angolo.