iPhone 14: in ritardo per via dei lockdown in Cina?

Si apprende che la produzione di iPhone 14 potrebbe essere a rischio a causa dei continui lockdown in Cina. Di fatto, leggiamo anche che Foxconn ha dovuto interrompere le assunzioni che stava facendo per via dei blocchi regionali.

La line-up next-gen della mela è ancora lontana, ma leggiamo di questi terminali praticamente ogni giorno. Le notizie si susseguono senza sosta e il lancio dei device è ricco di dubbi e misteri. In queste ore stiamo leggendo alcuni dei fornitori dell’azienda potrebbero non garantire una corretta produzione per via di alcuni problemi esterni. Vediamoli insieme.

iPhone 14 potrebbe arrivare in ritardo?

La gamma di iPhone 14 è ancora lontanissima, ma ci sono diversi problemi che sembra che stiano minando la futura commercializzazione. I ritardi nella produzione stanno costringendo l’azienda di Cupertino a non fare previsioni ottimistiche sul debutto di settembre.

Giusto per fare il punto, sappiamo che Tim Cook sta cercando di contattare quanti più fornitori possibili al fine di garantirsi una fornitura completa e senza rischi dei nuovi telefoni. La compagnia americana deve impedire a tutti i costi di vedere i problemi che ha riscontrato in passato con la domanda di iPhone 12 e 13. Ecco perché quindi, Foxconn aveva dichiarato di star lavorando per aumentare la produzione assumendo più persone.

A distanza di un giorno da questo annuncio però, il fornitore ha dovuto fare retrofront a causa dei nuovi lockdown governativi imposti a Zhengzhou, in Cina. Questi rallentamenti, oltre a minare la filiera costruttiva attuale, potrebbero provocare dei ritardi per gli iPhone di nuova generazione.

A riportare questi dettagli ci pensa il giornale SCMP che afferma che Foxconn sta mettendo in pausa le assunzioni e sta lavorando per eseguire test e controlli ai dipendenti rimasti chiusi nel campus.

Speriamo di non vedere un debutto posticipato dei nuovi flagship della mela. Se ricordate, a causa dei primi lockdown di marzo 2020, gli iPhone 12 sono arrivati ad ottobre e sono stati disponibili per l’acquisto da novembre. Intanto, se cercate un buon melafonino ad un ottimo prezzo, vi segnaliamo l’ottimo iPhone 13 Pro Max a 1199,00€.