iPhone 14: rivelati i pannelli dei display (RUMOR)

In queste ore sono emersi in rete i pannelli ufficiali (forse) dei nuovi iPhone 14. Questa immagine dal vivo ci mostra come dovrebbero essere gli schermi dei modelli next-gen in arrivo a settembre. Come possiamo vedere, notiamo il foro e la pillola al posto del notch (presumibilmente per la gamma Pro), mentre gli altri due presentano un design “già visto”, in linea con quello avuto nel 2021 con la serie iPhone 13.

Facciamo il punto: Apple svelerà presto la line-up iPhone 14; secondo diverse indiscrezioni, due modelli avranno ancora la tacca, mentre gli altri due presenteranno un duo di elementi composto da un foro e una pillola.

iPhone 14: saranno questi i nuovi modelli?

A mostrare l’immagine che sta facendo il giro del web ci ha pensato l’utente di Twitter (@SaranByte) che ha condiviso un’immagine sul portale di Weibo, noto social di microblogging cinese.

Dalla foto vediamo quattro pannelli che, come sempre, rappresenteranno i telefoni che vedremo in commercio: iPhone 14, 14 Max (o Plus, secondo quanto si ipotizza), 14 Pro e 14 Pro Max. La linea più economica avrà un’estetica old style, mentre i nuovi saranno rivoluzionari. Non mancheranno schermi OLED su tutti i device. Solo i Pro conterranno il ProMotion con refresh rate adattivo da 10 a 120 Hz.

Questa foto ci conferma anche la presenza di cornici più sottili rispetto al passato e un rapporto di aspetto differente (leggermente più alto). Ci dovrebbe essere una selfiecam aggiornata con autofocus più rapido e apertura f/1.9, mentre posteriormente, la wide lens diventerà da 48 Megapixel. La RAM passerà alla tecnologia LPDDR4x (4 GB per i modelli standard e 6 GB per gli altri), mentre il processore dovrebbe essere un A15X per i primi due e un A16 per gli altri. Qualcuno ipotizza anche la presenza dell’Apple Silicon M1, ma vi invitiamo a prendere questa indiscrezione con “un pizzico di sale”.

