iPhone 14 in offerta a 769€: è il BEST BUY di oggi (anche a rate)

Continua il calo di prezzo di iPhone 14: lo smartphone è ora acquistabile con un prezzo scontato di 769 euro invece che di 1.029 euro, beneficiando così di uno sconto di 260 euro. Per accedere allo sconto è sufficiente puntare su questa nuova offerta eBay. In più, pagando con PayPal è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. L’offerta è valida per la versione Nero Mezzanotte, per la versione Blu e per la versione Viola dello smartphone (basta cliccare sul link della colorazione per raggiungere la pagina dell’offerta). Le unità disponibili in sconto sono poche e la promozione, di conseguenza, è destinata a terminare a breve. Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto.

iPhone 14 in offerta ad un ottimo prezzo oggi

Il calo di prezzo rende iPhone 14 ancora più conveniente. Lo smartphone può contare su di un display OLED da 6,1 pollici oltre che sul SoC Apple A15 Bionic, garanzia di ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore oltre che la presenza del sistema operativo iOS, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di 769 euro. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. L’offerta proposta in questo momento è valida per la versione da 128 GB che viene proposta nelle colorazioni:

Si tratta di una promozione a tempo limitato, con poche unità disponibili ma con un prezzo davvero conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.