iPhone 14 in offerta a 619€: è il VERO AFFARE di oggi

iPhone 14 diventa, sempre di più, lo smartphone da comprare per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone. In questo momento, infatti, il dispositivo è acquistabile al prezzo scontato di 619 euro, con possibilità anche di pagamento in 3 rate con PayPal. Per accedere allo sconto basta affidarsi a questa nuova offerta flash su eBay. Le unità disponibili sono poche e l’offerta è davvero da cogliere al volo.

iPhone 14: a questo prezzo è un vero e proprio best buy

Scegliere iPhone 14, considerando il prezzo a cui viene proposto, ha davvero senso. Lo smartphone, infatti, garantisce un rapporto qualità/prezzo al top del mercato. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici a cui si affianca il SoC Apple A15 Bionic, garanzia di ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo.

iPhone 14 ha anche una doppia fotocamera posteriore oltre a mettere a disposizione degli utenti il sistema operativo iOS 17, con accesso completo a tutti i servizi proposti da Apple ai suoi utenti. La versione in offerta è dotata di 128 GB di storage.

Con la nuova offerta eBay disponibile oggi è possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di 619 euro, con possibilità anche di effettuare il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo sconto è valido solo per un breve periodo. Per sfruttare l’offerta basta seguire il link qui di sotto. Con queste condizioni, iPhone 14 è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone. Per rapporto qualità/prezzo, infatti, lo smartphone non ha rivali.