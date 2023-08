iPhone 14: l'eccellenza a prezzo LOW COST su eBay

Il nuovo Apple iPhone 14 è un ottimo smartphone top di gamma. Eccellente in tutto, offre prestazioni e design all’avanguardia. Se è il tuo sogno averne uno, questo è il momento giusto per acquistarlo. Vai su eBay e mettilo nel carrello adesso che costa solo 739,90 euro, invece di 1029 euro (prezzo di listino). Si tratta di un risparmio eccellente per te che vuoi il meglio senza dover spendere una fortuna.

Tra l’altro con eBay hai anche la consegna gratuita inclusa nell’offerta. Inoltre, puoi anche decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 246,63 euro al mese. La prima rata con addebito al momento dell’acquisto. Le altre con addebito lo stesso giorno, ma dei due mesi successivi. Approfitta subito di questa incredibile occasione! La disponibilità è limitata e potrebbe finire in sold out presto.

iPhone 14: tanta potenza

Apple iPhone 14 è davvero tanta potenza in uno smartphone da 6,1 pollici. Il display Super Retina XDR è perfetto se ami colori vivaci e dettagli perfetti, sempre in linea con la realtà. Il processore A15 Bionic è tra i migliori della categoria perché regala prestazioni sempre all’altezza e una gestione di app e giochi sempre fluida anche in multitasking. La batteria garantisce un’autonomia di quasi due giorni.

Mettilo subito in carrello a soli 739,90 euro, invece di 1029 euro (prezzo di listino). Il vantaggio che altri store non hanno è che con eBay, potendo selezionare PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.