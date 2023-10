iPhone 14: con il Sottocosto MediaWorld è da prendere ORA

MediaWorld lancia il guanto di sfida alle giornate del Prime Day di Amazon col nuovo volantino Sottocosto. Tra le tante offerte presenti, segnaliamo quella che ha per protagonista iPhone 14, in vendita a 799 euro per effetto del 22% di sconto. E scegliendo l’opzione Ritiro gratuito in negozio durante l’ordine, con la scelta del negozio MediaWorld più vicino alla propria abitazione, non si pagano nemmeno le spese di spedizione.

iPhone 14 in super offerta a 799 euro col volantino Sottocosto MediaWorld

Il Sottocosto MediaWorld si presenta da subito nel migliore dei modi proponendo vere offerte su tutti gli articoli di tecnologia. Una di queste è quella sull’iPhone 14 base da 128 GB di memoria interna, in promo al super prezzo di 799 euro.

L’offerta è disponibile su tutte le colorazioni: Mezzanotte, Galassia, Viola, (PRODUCT)RED, Blu e Yellow.

Il volantino del Sottocosto MediaWorld durerà fino al 15 ottobre, in aperta concorrenza dunque con le offerte del Prime Day di martedì 10 e mercoledì 11 ottobre. Questo però non dà la certezza che l’offerta su iPhone 14 resti disponibile fino a quel giorno, anzi.

Di fronte a questo prezzo, è quasi certo che la disponibilità di pezzi termini molto velocemente, un po’ come succederà ad altri telefoni protagonisti di super offerte. Per questo motivo il nostro consiglio è di cogliere al volo l’occasione, senza aspettare che la promozione scada, col rischio di vedere le unità dell’iPhone esaurite.

Approfitta ora dell’ultima offerta di MediaWorld su iPhone 14 per acquistarlo a un prezzo sbriciolato. Selezionando l’opzione Ritiro gratuito in negozio, non paghi nemmeno le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.