iPhone 14: come risolvere il BUG della SIM?

Secondo quanto si apprende, la serie iPhone 14 soffre di un fastidioso bug legato alla SIM, ma pare che ci sia una soluzione pronta in arrivo.

Facciamo un passo indietro: Apple ha svelato lo scorso 7 settembre i nuovi melafonini di punta. Ha lanciato quattro modelli: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Subito dopo il rilascio, i problemi che attanagliavano i suddetti terminali sono tutti stati esposti dagli utenti nei vari forum di tecnologia. Uno fra tutti riguarda il bug della SIM card con questi device.

iPhone 14 e il bug della SIM: cosa fare?

Partiamo con ordine: moltissime persone hanno già acquistato i nuovi dispositivi di Apple e c’è da dire che sono fantastici e eccezionali. Sono quattro modelli disponibili in commercio ma i due più richiesti sono, ovviamente, i prodotti “Pro” e “Pro Max”. Ora si scopre che ci sono molte segnalazioni di utenti che non riescono a visualizzare la loro SIM all’interno dei hadhet. Esce infatti un messaggio che reca scritto “SIM non supportata” e lo schermo tende a bloccarsi subito dopo. Gli altri bug e problemi vari sono tutti stati segnalati dagli utenti ma questo è stato notificato dall’azienda di Cupertino stessa che però, pare essere già al lavoro su una pronta risoluzione.

Secondo quanto riportato dall’azienda, la causa di questa problematica sembra risiedere in iOS 16 e non è un problema hardware. Meno male. Basterà quindi un update, una patch correttiva per risolvere tale bug. Se avete un nuovo melafonino, aspettatevi un nuovo firmware. Come sempre, vi invitiamo a restare in attesa e a scaricare i nuovi aggiornamenti per i vari bug fix. Vi invitiamo a non ripristinare i dispositivi, ma di visitare un Apple Store per chiedere chiarimenti e ottenere tutto il supporto tecnico necessario.

Ad ogni modo, iPhone 14 è un gadget eccellente e costa tanto, è vero, ma vi durerà a lungo se lo comprate oggi. È un top di gamma assoluto, con tante funzionalità meravigliose. Lo portate a casa con 1029,00€ ma le spese di spedizione sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.