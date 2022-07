iPhone 14: ci sarà una versione "solo e-SIM"?

Stando a quanto si apprende, oggi scopriamo che la serie iPhone 14 potrebbe presentare un modello speciale privo di vano per la SIM. Questo rumor di fatto, alimenta le speranze di vedere un melafonino completamente privo di porte… o quasi. Ma andiamo con ordine.

I leaks e i rumor riguardanti la gamma di iPhone del 2022 hanno iniziato ad emergere già molti mesi fa. Il debutto dei flagship di nuova generazione è dietro l’angolo e si dice che, per la prima volta dopo anni, Apple cambierà il pannello frontale dei telefoni inserendo un foro e una pillola al posto del tanto amato/odiato notch. Posteriormente, la gamma Pro non dovrebbe differire molto da quella attuale ma le lenti dovrebbero essere più grandi e luminose. Forse, la camera principale potrebbe disporre di una risoluzione da ben 48 megapixel.

iPhone 14 senza SIM? Forse sì

Oggi, grazie ai rumors di Emma Mohr-McClune, direttore di GlobalData, scopriamo che alcuni modelli di iPhone 14 non presenteranno lo slot per la schedina SIM. L’azienda di Cupertino potrebbe scegliere la strada dell’iPhone senza SIM fisica, stipulando così nuove partnership con i provider di tutto il mondo. Anche uno dei dirigenti e funzionari di AT&T, operatore statunitense, ha riferito che l’eSIM è il prossimo standard del futuro.

Ovviamente, questa tecnologia diventerà una norma solo fra diversi mesi; Tim Cook potrebbe accelerare sull’adozione proprio grazie ai nuovi iDevice.

Per chi non lo sapesse, uno smartphone eSIM non ha lo slot per la scheda quindi occorre attivarla virtualmente, un po’ come accade per quelle eSIM per Apple Watch, per intenderci. La scheda diventa parte integrante del dispositivo e non c’è necessità di possedere una di un determinato provider. Inoltre, la eSIM si fonde con il chip del terminale.

Giusto per fare un tuffo nel passato, sappiate che già nel 2011 la mela aveva depositato un brevetto per un telefono senza SIM.

