iPhone 14 al prezzo più basso di sempre su Amazon ADESSO (anche in 5 rate)

Cala il prezzo di iPhone 14 su Amazon. Lo smartphone di Apple, infatti, è ora protagonista di una nuova promo che permette l’acquisto al prezzo scontato di 649 euro. Si tratta del prezzo più basso di sempre per lo smartphone su Amazon. Da notare, inoltre, che è possibile acquistare iPhone 14 anche con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile al prezzo indicato solo in alcune colorazioni. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 14: a questo prezzo è da prendere subito

Con iPhone 14 è possibile acquistare un ottimo smartphone a un prezzo sempre più contenuto. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic, garanzia di ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo.

C’è la doppia fotocamera posteriore e non può mancare il sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile. Lo smartphone, inoltre, è dotato del Face ID e della possibilità di garantire l’accesso completo a tutti i servizi di Apple. L’offerta in corso è l’occasione giusta per acquistare iPhone 14.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 649 euro, con possibilità anche di optare per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito. Lo smartphone è ora proposto al prezzo più basso di sempre su Amazon ma solo in alcune colorazioni. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.