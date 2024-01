iPhone 14 (128 GB): prezzo SUPER su Amazon, costa solo 729€

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso iPhone 14, nella sua iterazione color “viola”, con 128 GB di memoria interna, costa pochissimo. Sarà vostro infatti, con soli 729,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con tantissimi vantaggi al seguito. Di fatto, la promozione è superlativa e noi vi invitiamo a non lasciarvi sfuggire questo capolavoro moderno.

Se siete alla ricerca di un telefono top di gamma, dal design minimal, con un ottimo comparto fotografico, una batteria degna di nota, uno schermo ampio e risoluto ma comunque tascabile, allora questo dispositivo farà sicuramente al caso vostro. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. A questa cifra è semplicemente “da comprare”.

iPhone 14: ecco perché comprarlo

Il meraviglioso iPhone 14 dispone di un design minimal ed elegante, con uno schermo OLED Retina da 6,1 pollici con cornici contenute e notch di piccole dimensioni. Ha un frame in alluminio e una back cover in vetro lucido che supporta la ricarica wireless e la tecnologia MagSafe ma c’è anche la porta di ricarica Lightning sul frame inferiore. Sotto la scocca batte un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, con 128 GB di memoria al seguito e non solo. C’è una batteria che dura tantissimo e permette di sfruttare il telefono per ore ed ore senza mai dover passare dalla corrente. Eccellente il comparto fotografico con due sensori da 12 Megapixel che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano fotografie assurde anche al buio.

iPhone 14 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 729,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; con la consegna celere lo riceverete anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Cosa aspettate? Fate presto e non pensateci troppo.

