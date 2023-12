iPhone 14 (128 GB) a 773€ su Amazon: corri a prenderlo

Uno degli smartphone più venduti e apprezzati dell’ultimo periodo è sicuramente iPhone 14 che, nella sua iterazione color “midnight”, con 128 GB di memoria interna, costa solo 773,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Capite bene che il prezzo è IVA inclusa e che c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato); sarà altresì possibile dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (in cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati). Vi è poi la possibilità di ricevere il prodotto in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime e si avrà accesso anche alla spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. Come non citare il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024, la possibilità di godere di un anno di garanzia con Apple e di due anni con il rivenditore. Cosa aspettate, quindi?

iPhone 14: Best Buy a questa cifra

Il meraviglioso iPhone 14, nella sua iterazione color “midnight” e con 128 GB di memoria interna, costa solo 773,00€ ed è un portento; è uno dei telefoni più venduti e apprezzati dell’ultimo periodo, ha una scocca in alluminio riciclato super resistente, ha un retro in vetro che supporta la wireless charging (e quella MagSafe, tra l’altro), il pannello OLED Retina da 6,1″ è protetto dal Ceramic Shield e non manca un processore di fascia alta sotto la scocca (l’Apple Bionic A15 con modem 5G al seguito). Lo spazio a vostra disposizione sarà tanto ma volendo potrete espanderlo via iCloud con uno dei tanti piani in abbonamento.

Segnaliamo infine, il comparto fotografico degno di nota con due sensori avanzatissimi da 12 Megapixel ciascuno e che girano video e scattano foto di altissimo livello. A 773,00€ non potete lasciarvi sfuggire questo meraviglioso iPhone 14.

