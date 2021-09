Manca circa un giorno al lancio dei nuovi iPhone 13. La curiosità è ormai alle stelle. A placarla un po' ci pensano gli accessori, già sbarcati su Amazon Italia. Cover e pellicole, che permettono di ottenere nuove conferme sul design dell'intera gamma di smartphone della mela morsicata, in arrivo il 14 settembre.

iPhone 13: gli accessori sono già su Amazon

Ci sono tutti i modelli, dal Mini al Pro Max. A riguardo dell'edizione standard, sembra confermato il pannello da 6,1″ e un comparto fotografico con due sensori sul posteriore. La variante mini avrà sempre due fotocamere, ma uno schermo da 5,7″.

A seguire, il modello Pro vanterà un display da 6,1″, ma tre fotocamere. Per finire, l'edizione Max dovrebbe essere equipaggiata con uno schermo da 6,7″ e tre sensori fotografici, sul posteriore. Di seguito, i link Amazon per scoprire tutti gli accessori per i diversi modelli di iPhone 13:

Ti ricordo che i nuovi iPhone 13 saranno lanciati domani – 14 settembre 2021 – durante il keynote Apple, che prenderà il via alle 19 ora locale. Sulle pagine di Telefonino.net, potrai conoscere in tempo reale le novità del colosso di cupertino. Non solo smartphone, in serbo un sacco di altre sorprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

