iPhone 13: scopri come ottenerlo all'impossibile prezzo di 524€

Poter acquistare uno smartphone top di gamma a prezzo da scaffale oggi non è impossibile. A un prezzo incredibile, in questo momento ti aggiudichi l’ottimo Apple iPhone 13 128GB a soli 524,90€! Uno sconto pazzesco che trovi solo e unicamente su eBay. Mettilo subito in carrello.

Per ottenere questo risparmio devi semplicemente inserire il Codice PSPRMAY24 nella sezione voucher sconto, prima della conferma del metodo di pagamento. A proposito di quest’ultimo, se scegli PayPal puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, la consegna gratis è inclusa.

iPhone 13: sempre sorprendente, anche se con qualche compleanno

Nonostante Apple iPhone 13 abbia già festeggiato qualche compleanno rimane sempre un ottimo e valido smartphone. Non lontano dai recenti top di gamma, si presenta con un design incredibile a mattoncino. Il display all-screen è molto coinvolgente e con la tecnologia Super Retina XDR tutto è più colorato.

I dettagli sono sempre speciali, rendendo ogni contenuto davvero molto piacevole da vedere. L’esperienza utente è sempre fluida e soddisfacente. Infatti, il chipset A15 Bionic rende tutto davvero prestante, veloce e potente. App e giochi lavorano molto bene e danno sempre il massimo.

La batteria garantisce un’ottima autonomia, fino a fine giornata e oltre. Questo senza rinunciare a tutte le funzionalità avanzate, come il 5G, che vengono gestite in modo sapiente per minimizzare i consumi energetici senza farti rinunciare a nulla. Acquista il tuo iPhone 13 a soli 504,90€ con PSPRMAY24.