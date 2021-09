Il nuovo iPhone 13 Pro è finalmente ufficiale. Capace di mantenere dimensioni compatta, ma offrire prestazioni elevatissime: ecco tutte le caratteristiche del device. Noti specifiche, prezzo, uscita e disponibilità in Italia. Il device è ovviamente disponibile anche in versione Max.

iPhone 13 Pro è ufficiale: i dettagli

Quel modello che ha qualcosa in più dell'edizione standard, ma mantiene dimensioni complessive abbastanza compatte. Un design che rimane fedele al modello dello scorso anno, non lo stravolge, ma sicuramente ne migliora i dettagli. Finiture pensate per brillare ed essere super resistenti. Nuove colorazioni, come il “Sierra Blue”. Un notch più piccolo caratterizza il display – protetto da Ceramic Shield – mentre il posteriore è dominato dal comparto fotografico.

Il display è un pannello da 6,1″ Pro Motion OLED con luminosità di picco di 1000 nits e refresh rate adattivo che va da 10 a 120 Hz: gli utenti non potevano sperare di meglio. Il pannello del modello Max arriva a 6,7″.

Il processore è naturalmente il potente Apple A15 Bionic, lo stesso raccontato al lancio di iPhone 13. La GPU a 5 core però è diversa, molto più potente: la più potente su smartphone. Il meglio che ci sia per poter sfruttare il pannello di iPhone 13 Pro e Pro Max.

Impressionante il comparto fotografico, che conta su nuovi sensori:non mancano quello per lo zoom ottico (3X) e la camera dedicata al grandangolo. Arriva su iPhone la “Macro Photography” per le macro. Con la funzionalità “Photographic Styles” potrai modificare le immagini in modo avanzato, arrivando a risultati ben più professionali di quelli attualmente ottenibili con filtri o altre modifiche di foto da smartphone.

Anche i modelli Pro beneficiano di nuove feature dedicate ai Video. Con la “Cinematic Mode“, i risultati paragonabili a quelli ottenibili con videocamere professionali, grazie anche alla registrazione diretta in Dolby Vision.

Previsto il rilascio anche dell'attesa funzionalità “ProRes”, che permetterà di registrare video in RAW (fino a 4K 30fps). La feature sarà resa disponibile più avanti.

Passi in avanti anche per l'autonomia energetica: sia il modello Pro, che il Pro Max garantiscono performance decisamente migliori, grazie a batterie più grandi e al potente processore A15 Bionic, in grado di gestire meglio le risorse. Ovviamente non manca il supporto al MagSafe.

Aspettando quello per il mercato italiano, ecco il prezzo di partenza per il mercato USA. Quest'anno, lo storage massimo per i modelli Pro arriva a ben 1TB.

articolo in aggiornamento…

