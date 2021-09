I nuovi iPhone 13 sono finalmente ufficiali. Se devi decidere quale comprare, è certamente fondamentale conoscere prima il prezzo. Ecco di seguito tutti i prezzi e i tagli di memoria dei nuovi melafonini.

iPhone 13: i prezzi di tutti i modelli

Di buono c'è che puoi preordinare i nuovi gioiellini già dal prossimo 17 settembre (a partire dalle 14) con consegna dal 24 dello stesso mese. Ecco i prezzi e i tagli di memoria, che quest'anno sono cambiati:

Mini

128GB a 839€;

256GB a 959€;

512GB a 1189.

Standard

128GB a 939€;

256GB a 1059€;

512GB a 1289€.

Pro

128GB a 1189€;

256GB a 1309€;

512GB a 1539€;

1TB a 1769€.

Pro Max

128GB a 1289€;

256GB a 1409€;

512GB a 1639€;

1TB a 1869€.

Insomma, prezzi perfettamente in linea con le edizioni precedenti. Con l'opzione però da 1TB per le edizioni Pro, che attira non poco l'attenzione: considerando il potenziale dei nuovi iPhone 13, un bel quantitativo di memoria sarà fondamentale per sfruttare il comparto fotografico.

