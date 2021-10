iPhone 13 Pro: il primo videogame che gira a 120 fps

Il nuovo update su iOS per il videogame Genshin Impact introduce la modalità a 120 fps per gli utenti possessori di iPhone 13 Pro e iPad Pro.

Genshin Impact su iPhone 13 Pro è meraviglioso

Il popolare gioco di ruolo Genshin Impact ha ricevuto un importante aggiornamento questa settimana con un nuovo personaggio, più aree, eventi e armi. Tuttavia, l'update introduce anche una nuova modalità a 120 fps per la versione iOS del gioco, che ora sfrutta il display ProMotion dell'iPhone 13 Pro e dell'iPad Pro.

Poiché i nuovi melafonini premium e iPad Pro (2a generazione e successive) sono dotati di schermi ProMotion, ora possiamo veder una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz. Gli sviluppatori possono aggiornare le loro app e i loro giochi per farli funzionare fino a 120 fotogrammi al secondo. Genshin Impact è proprio uno di quei titoli pronti per la tecnologia ProMotion con frame rate più elevati.

È interessante notare che, come notato da Tecnoblog, questi sono i primi terminali che sono in ​​grado di eseguire Genshin Impact a 120 fps. Il gioco è disponibile anche per Android, PlayStation e Windows, ma gli utenti possono trovare solo modalità a 30 e 60 FPS quando eseguono il videogame sulle suddette piattaforme.

All'inizio della WWDC 2021, Genshin Impact è stato scelto come miglior game nella categoria “Visuals & Graphics in Games” agli Apple Design Awards. L'OEM di Cupertino afferma che il gioco ha “scene di battaglia da batticuore e paesaggi di vasta portata che spingono la frontiera visiva per i giochi mobili”.

Segnaliamo che Genshin Impact è disponibile gratuitamente sull'App Store con acquisti in-app.