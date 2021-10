Apple consente ora di segnalare le truffe sull'App Store

Apple ha deciso di mettere al servizio degli utenti un migliorato sistema di segnalazione relativo alle applicazioni presenti sull'App Store. Tra le altre cose, si potranno segnalare truffe o servizi non corrispondenti a quanto riportato in descrizione, per contenuti o modalità di pagamento.

Le truffe avranno vita breve sull'Apple Store

Non si tratta di una vera e propria novità, in quanto già in passato era possibile notificare determinate problematiche. In seguito, tale opzione è stata rimossa da Apple. Con l'arrivo di iOS 15, e come segnalato dall'utente Kosta Eleftheriou su Twitter, l'App Store non solo ha ripristinato la suddetta possibilità ma consente ora di segnalare anche le truffe:

In a major reversal, Apple quietly added back the “Report a Problem” @AppStore button in iOS 15: pic.twitter.com/UopiPDEV7e — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) October 3, 2021

Per eseguire l'operazione è sufficiente cliccare sulla voce “Report a Problem” e successivamente selezionare l'opzione “Report a scam or fraud” dal menù a tendina. Non è tutto, a breve dovrebbe essere possibile pubblicare recensioni per quanto concerne le applicazioni preinstallate a bordo di iPhone e iPad, alternativa finora esclusa.

Per il momento la segnalazione delle truffe sull'App Store non sembra aver coinvolto il nostro Paese, ma non dovrebbe comunque trascorrere molto tempo prima che anche gli utenti italiani possano beneficiare di questo utile strumento.