In queste ore emerge il concept del nuovo iPhone 13 Pro, basato su tutte le ultime indiscrezioni emerse finora. Possiamo notare il notch di dimensioni ridotte e gli obiettivi fotografici più grandi e sporgenti di quelli attuali.

iPhone 13 Pro: ecco le novità

Mancano solo tre o quattro mesi all'annuncio degli iPhone di prossima generazione, ma le indiscrezioni ci danno già un'idea di cosa aspettarci dai nuovi smartphone di Apple nel 2021. Sulla base di tutto quanto trapelato finora, ConceptCreator insieme a LetsGoDigital hanno creato dei bellissimi (e verosimili) rendering 3D di come sarà l'estetica dell'iPhone 13 Pro.

Alcuni schemi trapelati all'inizio di quest'anno indicano che i melafonini di quest'anno saranno più simili ad un “iPhone 12S” piuttosto che a un iPhone 13, anche se i nomi ufficiali rimangono ancora sconosciuti. Questo perché il design sarà praticamente lo stesso della generazione attuale, con solo alcune modifiche evidenti.

Ad esempio, i render suggeriscono che i nuovi iPhone saranno più spessi e avranno obiettivi per fotocamere più grandi, almeno nella gamma Pro. C'è un altro aspetto cambierà con la nuova line-up: stiamo parlando della tacca.

No, il notch non scomparirà, poiché l'azienda ne ha ancora bisogno per posizionare i sensori Face ID, ma gli iPhone di quest'anno dovrebbero avere una tacca dalle dimensioni più contenute.

Anche se questo non avrà sicuramente un grande impatto sul design generale, potrebbe riportare informazioni più utili nella barra di stato sui modelli di iPhone 13.

Ed è esattamente ciò che il concept ci mostra. Possiamo vedere una nuova versione dell'iPhone Pro che è molto simile all'iPhone 12 Pro, ma con un notch più piccolo, fotocamere più grandi e nuove colorazioni.

Anche se questo può sembrare deludente, non sarebbe una sorpresa poiché Apple di solito mantiene lo stesso design per un po' di anni dopo un grande restyling, come quello avvenuto con la gamma iPhone 12. È possibile che la compagnia di Cupertino sia più concentrata sul miglioramento dell'hardware dei telefoni.

Cosa ne pensate di questo concept?

