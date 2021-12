iPhone 13 Pro è stato battuto dal Pixel 5a: che succede?

iPhone 13 Pro è stato battuto da un Google Pixel 5a nell'annuale “Blind Test” della fotocamera del noto youtuber statunitense MKBHD.

Perché iPhone 13 Pro è stato battuto da un Pixel 5a?

MKBHD ha realizzato anche quest'anno un altro test della fotocamera per smartphone. Ha messo alla prova gli ultimi telefoni di tutte le principali marche, e fra i contendenti allo scettro di quest'anno troviamo iPhone 13 Pro, Pixel 6 Pro e molti altri ancora. Già nel secondo round, il melafonino premium di Apple è stato battuto dal Pixel 5a da circa 400 dollari di Google.

Gli iPhone hanno sempre avuto capacità video impressionanti, ma il test della fotocamera alla cieca di Marques Brownlee ha messo alla prova le capacità fotografiche di tutti gli ultimi terminali.

I telefoni sono stati inseriti in una competizione basata “alla cieca” e sono stati identificati esclusivamente da una lettera, piuttosto che da un nome, al fine di evitare preconcetti e pregiudizi. Ci sono stati milioni di voti che hanno determinato quale telefono scatta le foto migliori.

Naturalmente, ci sono molti elementi tecnici in una buona foto (come nitidezza, contrasto, gestione delle alte luci e gamma dinamica), ma è la foto “migliore” soggettiva che conta per questo test.

Nel primo round, l'iPhone 13 Pro ha affrontato il Motorola Edge e ha ottenuto la sua prima vittoria. Guardando le foto, è chiaro il motivo. Nell'inquadratura di Edge, la finestra dietro Brownlee è completamente bianca. L'iPhone, nel frattempo, ha mantenuto dettagli e colori nel cielo e nelle nuvole.

Nel round successivo, il 13 Pro ha affrontato il Pixel 5a (che in qualche modo ha sorprendentemente battuto perfino il Pixel 6 Pro nel round precedente). In questo round, il telefono top di gamma di Apple è stato sconfitto dal budget phone di BigG. Questo non è troppo sorprendente; gran parte di ciò che rende buona la fotocamera di uno smartphone è incorporato nel software piuttosto che nell'hardware del telefono: questa è nota come fotografia computazionale.

Google ha una grande esperienza ed è in grado di sfruttare questo software su tutta la sua linea di prodotti, dalle sue opzioni orientate al budget al suo fiore all'occhiello. Il Pixel 5a ha continuato a vincere la competizione, battendo OnePlus 9 Pro nel round finale.

Ad ogni modo, vi invitiamo a guardare il video completo di MKBHD per capire meglio ciò di cui stiamo parlando.

