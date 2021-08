Google Pixel 5a è appena stato lanciato ufficialmente con il supporto alle reti 5G, una main camera da 12 MP e una batteria da 4680 mAh: ecco qual è il suo prezzo di vendita e le sue specifiche tecniche. Tuttavia, c'è una brutta notizia: il device sarà venduto solo negli Stati Uniti e in Giappone.

Google Pixel 5a: le caratteristiche

Il prezzo e le specifiche di Google Pixel 5a sono state ufficialmente rivelate quando lo smartphone è stato lanciato in alcuni mercati selezionati nella giornata di ieri.

Il successore del Pixel 4a vanta il supporto alle reti di quinta generazione e alcuni altri aggiornamenti minori. Le specifiche tecniche del prodotto includono un display OLED, chipset Qualcomm Snapdragon 765G, una fotocamera principale da 12 MP e una batteria da 4.680 mAh, tra le altre cose.

Mentre il telefono Pixel di fascia media sembra interessante sulla carta, i fan europei sono curiosi di sapere se il telefono verrà lanciato nei diversi Paesi. Dopotutto, il Pixel 4a è arrivato l'anno scorso sul mercato nostrano, anche se con mesi di ritardo. Sfortunatamente, ci sono alcune brutte notizie.

Verrà lanciato in Italia?

Per ora, la risposta è no. Il Google Pixel 5a è stato presentato solo per il mercato statunitense e nipponico.

Specifiche e prezzo

Google Pixel 5a è dotato di un display OLED FHD+ (2400×1080) da 6,34 pollici con supporto HDR e aspect ratio 20:9. Il telefono è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 765G da 2,4 GHz abbinato a 6 GB di RAM e memoria interna da 128 GB. Il Pixel 5a viene fornito con il sistema operativo Android 11 con un minimo di 3 anni di sistema operativo e aggiornamenti di sicurezza. Il telefono presenta un design unibody in metallo e il veryto Gorilla Glass 3 sul display. È inoltre classificato IP67 per la resistenza all'acqua e alla polvere.

I telefoni Pixel sono noti per offrire fotocamere impressionanti e il Pixel 5a potrebbe non essere diverso. Il telefono è dotato di una main camera da 12 MP con autofocus a rilevamento di fase e OIS + EIS. Il sistema include anche un obiettivo grandangolare da 16 MP con un campo visivo di 118,7 gradi. Il telefono ha una selfiecam da 8 MP per autoscatti e videochiamate.

Ospita una batteria da 4.680 mAh, ben più grande della batteria del Pixel 4a. Il dispositivo supporta la ricarica rapida da 18 W. Altre caratteristiche includono speaker stereo, un jack per cuffie da 3,5 mm, supporto per singola nano-SIM ed eSIM e per le reti 5G.

Il prezzo di Google Pixel 5a è fissato a 449 dollari americani; verrà spedito a partire dal 26 agosto.

