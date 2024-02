iPhone 13 Pro da 256GB a prezzo affare: RICONDIZIONATO eccellente

Non perdere di vista il tuo obiettivo. Se vuoi acquistare un iPhone puntando a un modello PRO senza l’obbligo di spendere una cifra troppo elevata allora opta per un modello ricondizionato. Ne vale la pena? Assolutamente sì quando trovi la dicitura “eccellente” come in questo caso. Infatti ti propongo un iPhone 13 Pro da 256GB come se fosse nuovo.

Su Amazon puoi leggere tutte le informazioni, tieni presente che ora è in offerta quindi se lo vuoi è un’ottima occasione. Collegati al volo per farlo tuo a soli 685€.

Le spedizioni sono rapidissime in tutta Italia e costano appena 0.31€ centesimi, come se fosse gratuita.

iPhone 13 Pro ricondizionato, uno smartphone da non sottovalutare

Ormai siamo arrivati alla serie 15 eppure iPhone 13 Pro ha ancora il suo perché. Tieni presente che non è uno smartphone vecchio dal momento che è uscito da pochissimi anni sul mercato… dopotutto lo sappiamo entrambi: ogni anni deve apparire qualcosa sul mercato o al capitalismo potrebbe venire un mancamento!

Ma bando alle ciance e alle battute. Il melafonino di casa Cupertino nella sua configurazione PRO e con taglio di memoria da 256GB è un ottimo prodotto tra le mani. Connettività 5G a disposizione, display ampio e tanto margine di utilizzo con una batteria che ti porta fino a sera senza problemi.

Fotocamere di elevata qualità sia sul fronte che sul retro come al solito e modalità cinema da esplorare nei dettagli. Non mancano all’appello la ricarica MagSafe, un chip evoluto e l’immancabile interfaccia di iOS che si migliora con ogni aggiornamento che arriva.

Questo smartphone, ti ricordo, è ricondizionato ma in condizioni eccellenti quindi è stato ripristinato e non ha difetti visivi che possono essere notati. In confezione trovi tutto quello che ti serve per l’utilizzo.

Se sei interessato, collegati al volo su Amazon per acquistare il tuo iPhone 13 Pro da 256GB a soli 685€.

Le spedizioni sono rapide in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.