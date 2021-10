iPhone 13 Pro: come si gira un video in ProRes?

Come si gira un video ProRes su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max? Se non lo sapete, non disperate: vi spieghiamo noi come fare. Attenzione però: questo presuppone di conoscere un po' di basi del videomaking.

ProRes: ecco come abilitarlo sul vostro iPhone 13 Pro con iOS 15.1 beta

I modelli iPhone 13 Pro e Pro Max di Apple supportano esclusivamente una funzione di registrazione video chiamata ProRes, che consente di acquisire, modificare e condividere clip video di qualità professionale.

Rivolto ai professionisti, il codec ProRes offre una maggiore fedeltà dei colori e una minore compressione ed è spesso utilizzato per spot pubblicitari, film e trasmissioni TV, a testimonianza dei risultati di alta qualità che può ottenere.

Un video HDR ProRes a 10 bit di un minuto occupa 1,7 GB in modalità HD. Per questo motivo, la registrazione di video con tale tecnologia e risoluzione 4K a 30 fotogrammi al secondo richiede 256, 512 o 1 TB di capacità di archiviazione sul vostro melafonino.

In altre parole, se avete un iPhone 13 Pro‌‌ o ‌‌iPhone 13 Pro‌‌ Max con 128 GB di spazio di archiviazione di base, sarete limitato a girare clip in 1080p ProRes a 30 fotogrammi al secondo.

Con questo in mente, potete seguire questi passaggi per utilizzarlo:

Assicuratevi di aver aggiornato il dispositivo alla versione beta di iOS 15.1 andando su Impostazioni -> Generali -> Aggiornamento software dopo aver scaricato il profilo appropriato dall'Apple Developer Center o dal sito web pubblico della versione beta dell'azienda;

Una volta aggiornato il telefono, avviate nuovamente l'app Impostazioni;

Scorrete verso il basso e pigiate su Fotocamera;

Toccate Formati.

In “Acquisizione video“, spostate lo switch accanto a Apple ProRes sulla posizione verde ON.

Con il ProRes abilitato, la prossima volta che sceglierete la modalità Video nell'app Fotocamera, vedrete l'indicatore ProRes nell'angolo in alto a sinistra sopra il mirino.

Se è barrato, toccatelo per abilitarlo. Il “Tempo massimo” nella parte superiore della UI vi dice anche la durata massima che potete registrare in questa risoluzione, in base alla capacità di archiviazione del vostro ‌iPhone‌.

Ricordiamo che i modelli Pro della gamma 2021 sono dotati di obiettivi grandangolari, ultragrandangolari e teleobiettivi migliorati con migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, funzionalità macro, Night Mode, registrazione video cinematografica e molto altro ancora.

