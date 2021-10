iPhone 13 Pro: come funziona il pannello a 120 Hz?

Vi siete mai chiesti come funziona il pannello a 120 Hz dei nuovi iPhone 13 Pro e Pro Max? Sappiate che la soluzione di Apple si distingue dalla concorrenza di Android per una caratteristica unica: vediamola insieme.

iPhone 13 Pro: i 120 Hz dipendono da più fattori

La tecnologia adattiva di Apple per iPhone 13 Pro e 13 Pro Max non è determinata solo dal contenuto (come sui dispositivi Android), ma anche dalla velocità del dito quando si scorre sulla pagina in questione.

Questo consente alla frequenza di aggiornamento di scendere fino a 10Hz o meno, pur avendo la possibilità di aumentare dinamicamente fino a 120Hz, in base agli input dell'utente. La tecnologia sembra finora un'esclusiva dei dispositivi della mela, visto che la maggior parte dei terminali Android, inclusi quelli di Samsung, è in grado di switchare solo tra 60Hz e 120Hz (o 90Hz) a seconda del software utilizzato.

Di conseguenza, i 120Hz dei modelli 13 Pro/Pro Max dovrebbero essere molto meno onerosi per la batteria. Questo si è effettivamente dimostrato vero: il 13 Pro Max offre oltre 12 ore di schermo attivo, uno dei valori più alti nel mercato degli smartphone di punta. Ma ovviamente, la frequenza di aggiornamento dinamica non è l'unico fattore deterrente in merito, in quanto anche l'ottimizzazione dell'azienda e l'utilizzo del chip ad alta efficienza energetica hanno un ruolo importante da svolgere.

L'implicazione di ciò è che nonostante Apple abbia scelto di adottare i 120 Hz in ritardo rispetto ai competitor, i pannelli “ProMotion” sono stati ottimizzati abbastanza bene. Tuttavia, ci sono un paio di difetti.

A differenza di Android in cui 120Hz o 90Hz vengono abilitati automaticamente su tutte le app, anche quelle di terze aperti, la tecnologia di Cupertino è limitata alle sole applicazioni di sistema. Queste devono essere aggiornate manualmente dagli sviluppatori con una specifica riga di codice che abilita i 120Hz. C'è anche un bug in Core Animation che deve essere risolto.

